Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все носители "Калибров" ЧФ РФ, кроме одного, 1 декабря были в порту – эксперт OSINT

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 12:55

Исследователь Open Source Intelligence Андерсон отмечает, что по состоянию на 1 декабря 13 из 14 судов Черноморского флота РФ, с которых возможны пуски крылатых ракет большой дальности, не находились в море, а были в порту.

Источник: американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников

Детали: По данным исследователя, у ЧФ РФ есть 14 кораблей/подводных лодок, способных осуществлять пуски крылатых ракет большой дальности: 2 корабля – класса "Григорович", 4 – Буян-М, 4 – патрульных корабля проекта 22160, 4 – подводных лодки проекта 877 "Палтус".

Реклама:

Спутниковые снимки свидетельствуют, что 1 декабря в порту находились: 2 из 2 фрегатов типа "Григорович", 3 из 4 "Буян-М", 4 из 4 патрульных корабля (1 из которых закреплен на канале уже более трех недель), 4 из 4 улучшенных субмарины (не 100%, поскольку 1 может быть подводной лодкой "Алроса").

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по данным MT Anderson, в Средиземном море, в порту Тартус (Сирия) на 1 декабря находились: адмирал Касатонов (класс "Горшков"), Орехово-Зуево (Буян-М), корабли SPARTA.

Темы: Черное мореЧФ Россиивойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Черное море
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: