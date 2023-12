Все носители "Калибров" ЧФ РФ, кроме одного, 1 декабря были в порту – эксперт OSINT

Исследователь Open Source Intelligence Андерсон отмечает, что по состоянию на 1 декабря 13 из 14 судов Черноморского флота РФ, с которых возможны пуски крылатых ракет большой дальности, не находились в море, а были в порту.

Источник: американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников

Детали: По данным исследователя, у ЧФ РФ есть 14 кораблей/подводных лодок, способных осуществлять пуски крылатых ракет большой дальности: 2 корабля – класса "Григорович", 4 – Буян-М, 4 – патрульных корабля проекта 22160, 4 – подводных лодки проекта 877 "Палтус".

Спутниковые снимки свидетельствуют, что 1 декабря в порту находились: 2 из 2 фрегатов типа "Григорович", 3 из 4 "Буян-М", 4 из 4 патрульных корабля (1 из которых закреплен на канале уже более трех недель), 4 из 4 улучшенных субмарины (не 100%, поскольку 1 может быть подводной лодкой "Алроса").

