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Усі носії "Калібрів" ЧФ РФ, крім одного, 1 грудня були в порту – експерт OSINT

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 12:55

Дослідник Open Source Intelligence Андерсон зазначає, що станом на 1 грудня 13 із 14 суден Чорноморського флоту РФ, із яких можливі пуски крилатих ракет великої дальності, не перебували в морі, а були в порту.

Джерело: американський OSINT-дослідник MT Anderson у Twitter із посиланням на дані супутників

Деталі: За даними дослідника, у ЧФ РФ є 14 кораблів/підводних човнів, здатних здійснювати пуски крилатих ракет великої дальності: 2 кораблі – класу "Григорович", 4 – Буян-М, 4 – патрульних кораблі проєкту 22160, 4 – підводних човни проєкту 877 "Палтус".

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Супутникові знімки свідчать, що 1 грудня у порту перебували: 2 з 2 фрегатів типу "Григорович", 3 з 4 "Буян-М", 4 з 4 патрульних кораблі (1 із яких закріплений на каналі вже понад три тижні), 4 з 4 покращених субмарини (не 100%, оскільки 1 може бути підводним човном "Алроса").

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Крім того, за даними MT Anderson, у Середземному морі, в порту Тартус (Сирія) на 1 грудня перебували: адмірал Касатонов (клас "Горшков"), Орехово-Зуєво (Буян-М), кораблі SPARTA.

Теми: Чорне мореЧФ Росіївійназброя
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