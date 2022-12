Усі носії "Калібрів" ЧФ РФ, крім одного, 1 грудня були в порту – експерт OSINT

Дослідник Open Source Intelligence Андерсон зазначає, що станом на 1 грудня 13 із 14 суден Чорноморського флоту РФ, із яких можливі пуски крилатих ракет великої дальності, не перебували в морі, а були в порту.

Джерело: американський OSINT-дослідник MT Anderson у Twitter із посиланням на дані супутників

Деталі: За даними дослідника, у ЧФ РФ є 14 кораблів/підводних човнів, здатних здійснювати пуски крилатих ракет великої дальності: 2 кораблі – класу "Григорович", 4 – Буян-М, 4 – патрульних кораблі проєкту 22160, 4 – підводних човни проєкту 877 "Палтус".

Супутникові знімки свідчать, що 1 грудня у порту перебували: 2 з 2 фрегатів типу "Григорович", 3 з 4 "Буян-М", 4 з 4 патрульних кораблі (1 із яких закріплений на каналі вже понад три тижні), 4 з 4 покращених субмарини (не 100%, оскільки 1 може бути підводним човном "Алроса").

🧵3/4

Satellite imagery indicates the following in port:

2 of 2 Grigorovich

3 of 4 BUYAN-M

4 of 4 Pr. 22160 (1 of which has been anchored in the channel with a TOR mounted for 3+ weeks)

4 of 4 Improved Kilo’s (not 100% as 1 might be the Alrosa) pic.twitter.com/IPxQ16Xi8D