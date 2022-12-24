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Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 10:57
СЕРГЕЙ НАЕВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ

Мотострелковый и два танковых батальона в Беларуси получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Источник: Наев, которого цитирует Минобороны

Прямая речь Наева: "Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта".

Детали: По словам командующего, Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водную преграду, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

Напомним: Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь шла о привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в частности на суше.

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Темы: НаевВооруженные силыБеларусь
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