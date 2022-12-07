Дезертир с пулеметом, стрелявший в РФ по полиции, оказался бойцом "Вагнера" – СМИ
В Ростовской области РФ задержали дезертира, который 6 декабря открыл огонь по сотруднику полиции из пулемета, – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, Telegram-канал "База", российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Голубева: "Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия".
Детали: "РИА Новости" со ссылкой на МВД РФ сообщили, что задержанному 38-лет и он уроженец другого региона.
По данным "Базы", задержанным дезертиром оказался боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин.
Он отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". Но 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.
По информации "Базы", Николина искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление.
Что было раньше: 6 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на вербовку заключенных на временно оккупированных территориях.
Предыстория:
- 6 декабря сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
- После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.
- 22 ноября издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на это предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови.
- 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал внести "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза.