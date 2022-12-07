Дезертир с пулеметом, стрелявший в РФ по полиции, оказался бойцом "Вагнера" – СМИ

В Ростовской области РФ задержали дезертира, который 6 декабря открыл огонь по сотруднику полиции из пулемета, – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, Telegram-канал "База", российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Голубева: "Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия".

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Детали: "РИА Новости" со ссылкой на МВД РФ сообщили, что задержанному 38-лет и он уроженец другого региона.

По данным "Базы", задержанным дезертиром оказался боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин.

Он отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". Но 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.

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По информации "Базы", Николина искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление.

Что было раньше: 6 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на вербовку заключенных на временно оккупированных территориях.



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