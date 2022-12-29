Воздушная тревога по всей Украине продолжалась почти 5 часов

Воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря, во всех областях, кроме западных. Позже сигналы тревоги прозвучали по всей Украине.

Источник: карта воздушных тревог, ОК "Юг"

Детали: По состоянию на 29 декабря воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, в оккупированном Крыму она длится несколько недель.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Начиная с 5:33, воздушная тревога распространялась из южных областей Украины.

По состоянию на 06:04 тревога охватила все области, кроме западных.

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В ОК "Юг" сообщили, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя.

"Готовность к пуску 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских бомбардировщиков Ту-95.

Обновлено. По состоянию на 08:04 воздушная тревога объявлена по всей Украине.

"Не исключены ракетные удары", - предупреждают главы ОВА.

Обновлено: Около 10:47 тревогу начали отменять. Опасность в среднем по областям продолжалась около 5 часов.

29 декабря Россия прибегла к масштабному ракетному обстрелу Украины. В Харькове, Одессе, Львове и Киеве прогремели взрывы.

В КГГА сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет.

Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена.