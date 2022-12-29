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В двух областях России "бавовна": власти говорят – работает ПВО

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 10:02
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО и о якобы сбитых дронах.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА".

Детали: Гладков сообщил, что система ПВО также сработала над Белгородом и Белгородским районом.  

По его словам, пострадавших нет. Один из фрагментов якобы упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский – произошло возгорание сухой травы, которое уже якобы потушили.

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Темы: Росcиявзрыввойнаграница
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