В двух областях России "бавовна": власти говорят – работает ПВО
Четверг, 29 декабря 2022, 09:02
Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО и о якобы сбитых дронах.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram
Прямая речь Богомаза: "На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА".
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Детали: Гладков сообщил, что система ПВО также сработала над Белгородом и Белгородским районом.
По его словам, пострадавших нет. Один из фрагментов якобы упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский – произошло возгорание сухой травы, которое уже якобы потушили.
Предыстория:
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