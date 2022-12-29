В двух областях России "бавовна": власти говорят – работает ПВО

Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО и о якобы сбитых дронах.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА".

Детали: Гладков сообщил, что система ПВО также сработала над Белгородом и Белгородским районом.

По его словам, пострадавших нет. Один из фрагментов якобы упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский – произошло возгорание сухой травы, которое уже якобы потушили.

Предыстория: