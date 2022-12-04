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Залужный поговорил с генералом Милли о потребностях Украины в ПВО

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 00:23
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и поделился с ним оценками ситуации на фронте.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Поделился (с Милли – УП) оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы".

Детали: Залужный поблагодарил генерала Милли за значительные усилия, которые он лично, глава Пентагона Ллойд Остин и президент США Джо Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в противостоянии российской агрессии.

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Темы: ЗалужныйСШАПВО
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