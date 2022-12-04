Украина и США работают над расширением санкций против России – Маркарова

Украина и США работают над усилением санкционного давления на РФ в ответ на ракетные удары по украинским городам.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, чьи слова цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы, безусловно, предоставляем всю информацию, работаем с партнерами для того, чтобы санкции (против России – УП) постоянно расширялись...

Мы не прекращали работу над ним (санкционным давлением – УП). Наша точка зрения – Россия должна быть максимально изолирована. Санкции должны быть расширены, и мы, безусловно, работаем над новыми пакетами (санкций – УП)".

Детали: По словам Маркаровой, работа проводится над новыми санкциями в отношении российских банков и юридических и физических лиц в РФ, а также в отношении компаний и организаций, которые помогали агрессору осуществлять последние атаки.