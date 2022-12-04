Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и США работают над расширением санкций против России – Маркарова

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 04:26
ОКСАНА МАРКАРОВА, ФОТО УП

Украина и США работают над усилением санкционного давления на РФ в ответ на ракетные удары по украинским городам.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, чьи слова цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы, безусловно, предоставляем всю информацию, работаем с партнерами для того, чтобы санкции (против России – УП) постоянно расширялись...

Мы не прекращали работу над ним (санкционным давлением – УП). Наша точка зрения – Россия должна быть максимально изолирована. Санкции должны быть расширены, и мы, безусловно, работаем над новыми пакетами (санкций – УП)".

Детали: По словам Маркаровой, работа проводится над новыми санкциями в отношении российских банков и юридических и физических лиц в РФ, а также в отношении компаний и организаций, которые помогали агрессору осуществлять последние атаки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МаркароваСШАсанкцииРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой

Враг ударил по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья

видеоДень ЧМ-22: французские рекорды, разгром Сенегала

Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ, принять могут 12 декабря

Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все

Киев и 4 области с понедельника возвращаются к стабилизационным отключениям – ДТЭК

Все новости...
Маркарова
Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян - посол
Посол оценила, насколько США поддерживают вступление Украины в НАТО
Посол объяснила, почему США не начали поставки оружия по ленд-лизу
Последние новости
05:43
Продажи оружия в мире растут седьмой год подряд – SIPRI
04:44
ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой
03:46
Литва передает Украине 155-мм снаряды
02:48
Вилкул: В Кривом Роге – мощные взрывы
02:11
В США думают, как без последствий признать Россию "государством-спонсором терроризма" – Блинкен
01:10
Враг ударил по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья
00:58
С февраля в Россию вынужденно переместились около 3 млн украинцев – омбудсмен
00:33
видеоУкраинский "Щедрик" через 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке
23:36
Конституционный суд Италии поддержал обязательную вакцинацию от COVID
23:12
Сумщина: россияне в воскресенье нанесли 64 удара по 4 общинам
Все новости...