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ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 11:18
ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла около 91 150 военных, 2 922 танка, 5 892 боевых бронированных машины и 281 самолет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 2 922 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 908 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 210 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+1) ед,
  • вертолетов – 263 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 479 (+7) ед,
  • специальной техники – 163 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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