Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 12:18
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла около 91 150 военных, 2 922 танка, 5 892 боевых бронированных машины и 281 самолет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 2 922 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 908 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 210 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+1) ед,
  • вертолетов – 263 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 479 (+7) ед,
  • специальной техники – 163 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Прислали глаза животных: появились новые угрозы украинским дипломатам

Россия ночью обстреляла ракетами завод "АрселорМиттал Кривой Рог"

В Швеции убили критика Кадырова, на которого уже совершали покушение два года назад

обновленоРосСМИ: В России утром взрыв на одном аэродроме, на другом – упал беспилотник

Все новости...
Росcия
Эстония, Литва и Польша призвали ЕС как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ
Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни
Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка
Последние новости
13:13
Кремль: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть
13:12
ЕС хочет ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций - СМИ
13:00
В энергосистеме сохраняется дефицит, облэнерго получили лимиты – Укрэнерго
12:47
фотоВ Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"
12:46
Украина и ОАЭ планируют заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
12:46
Путин до февраля хочет ввести тотальный контроль за россиянами-уклонистами – ГУР
12:44
Криптогигант Binance объяснил, почему не вышел из России
12:41
СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"
12:40
АРМА передали два предприятия россиян в Ивано-Франковской области
12:39
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
Все новости...