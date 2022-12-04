ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла около 91 150 военных, 2 922 танка, 5 892 боевых бронированных машины и 281 самолет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:

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личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,

танков – 2 922 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 5 892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 908 (+2) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средств ПВО – 210 (+0) ед,

самолетов – 281 (+1) ед,

вертолетов – 263 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573 (+1) ед,

крылатых ракет – 531 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 479 (+7) ед,

специальной техники – 163 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.