ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет
Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:18
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла около 91 150 военных, 2 922 танка, 5 892 боевых бронированных машины и 281 самолет.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 2 922 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 5 892 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1 908 (+2) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО – 210 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+1) ед,
- вертолетов – 263 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573 (+1) ед,
- крылатых ракет – 531 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 479 (+7) ед,
- специальной техники – 163 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
ВИДЕО ДНЯ