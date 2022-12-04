Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знищили близько 550 загарбників і 1 ворожий літак

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 11:18
ЗСУ за добу знищили близько 550 загарбників і 1 ворожий літак
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні з Україною уже втратила близько 91 150 військових, 2 922 танки 5 892 бойових броньованих машини та 281 літак.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 91 150 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 922 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 892 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 908 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 281 (+1) од,
  • гелікоптерів – 263 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 573 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 479 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.  

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: