ЗСУ за добу знищили близько 550 загарбників і 1 ворожий літак

Росія у загарбницькій війні з Україною уже втратила близько 91 150 військових, 2 922 танки 5 892 бойових броньованих машини та 281 літак.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 91 150 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 922 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 892 (+6) од,

артилерійських систем – 1 908 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 281 (+1) од,

гелікоптерів – 263 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 573 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 479 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.