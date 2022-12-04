ЗСУ за добу знищили близько 550 загарбників і 1 ворожий літак
Неділя, 4 грудня 2022, 12:18
Росія у загарбницькій війні з Україною уже втратила близько 91 150 військових, 2 922 танки 5 892 бойових броньованих машини та 281 літак.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 91 150 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 922 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 908 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 281 (+1) од,
- гелікоптерів – 263 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 573 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 479 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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