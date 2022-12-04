Россияне днем обстреляли Днепропетровскую область, убили гражданского - облсовет
Воскресенье, 4 декабря 2022, 15:46
Российские оккупанты днем 4 декабря обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего погиб гражданский мужчина.
Источник: председатель областного совета Николай Лукашук в Facebook, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Лукашука: "Россияне убили еще одного мирного человека.
В результате вражеского обстрела Покровской громады в Никопольском районе, который произошел днем, погиб человек".
Детали: Позже Резниченко уточнил, что российские захватчики в селе Капуловка убили 23-летнего мужчину. Он работал в своем дворе, когда туда попал российский снаряд.
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