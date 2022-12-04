Росіяни вдень обстріляли Дніпропетровщину, вбили цивільного – облрада
Неділя, 4 грудня 2022, 15:46
Російські окупанти вдень 4 грудня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.
Джерело: голова обласної ради Микола Лукашук у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Лукашука: "Росіяни вбили ще одну мирну людину.
Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік".
Деталі: Згодом Резніченко уточнив, що російські загарбники у селі Капулівка убили 23-річного чоловіка. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд.
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