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Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 11:39
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на предупреждения партнеров о предстоящем российском вторжении, никто не предоставлял Украине конкретных разведывательных данных о наступлении россиян.

Источник: Financial Times

Детали: Зеленский заявил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательных данных, на основе которых он мог бы действовать, о предстоящей российской атаке.

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Прямая речь Зеленского: "Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет с того или иного направления".

Детали: Отмечается, что Зеленский неоднократно пытался позвонить российскому диктатору Владимиру Путину накануне вторжения 24 февраля.

Зеленский хотел сказать Путину, что это будет "большой ошибкой, большой трагедией", но российский лидер не отвечал на его звонки.

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"Мы воюем против сумасшедших людей", - говорит Зеленский о российском руководстве.

Президент считает, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.

Однако успех контрнаступления Украины будет зависеть от того, сколько новейшего вооружения готовы предоставить ей союзники и, прежде всего, США.

Журналисты считают, что интересы Киева и Запада могут разойтись: "Смерть, разрушения и гнев из-за российских военных преступлений закалили украинское общественное мнение против компромиссов с Москвой".

В частности, некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Путина, возможно, с применением ядерного оружия.

Уже сейчас раздаются слабые призывы к переговорам с Россией, призывы, которые Зеленский отвергает: "Мир не является врачом с большим опытом, он не является врачом Путина, и Путин не является пациентом этого мира".

Дипломаты, которые следили за президентством Зеленского, говорят, что он не доверяет западным мотивам и все еще боится предательства.

Так, западные официальные лица иногда обнаруживали, что договоренности, которые обсуждались в частном порядке, немедленно распространялись в социальных сетях президентом или его сотрудниками, не оставляя партнерам ни единого шанса на отступление.

Темы: ЗеленскийразведканападениеРосcия
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