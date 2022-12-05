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От новых ударов РФ погибли 4 человека, Украина еще не может закрыть небо – Зеленский

Понедельник, 5 декабря 2022, 20:27

Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после ракетных ударов России 5 декабря, однако есть безвозвратные жертвы – погибли четыре человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 5 декабря

Прямая речь: "Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Главный результат – 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и тому подобное. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр". Молодцы!

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Спасибо и партнерам – за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство, что террор можно победить.

Но, к сожалению, мы пока еще не можем дать полную безопасность нашему небу – было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на это время в списке погибших за эти сутки от российских ударов – четверо. Мои соболезнования родным и близким".

Детали: Зеленский отметил, что энергетики сразу начали восстановительные работы. 

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Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области.

Во многих регионах для стабилизации системы пришлось перейти к аварийным отключениям: от Закарпатья до Киевской области, от Кировоградщины до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области. 

"Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", – сказал президент. 

Он также отметил, что перебои с электричеством произошли и в Молдове. 

"Это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону, как минимум", – заявил Зеленский.

Поэтому остановить террор – это общая задача, сказал он.

"Этой ночью буду говорить об этом в своем обращении к экспертному сообществу американского Института изучения войны и ко всем нашим друзьям в США", – сообщил Зеленский.

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Темы: Зеленскийвойна
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