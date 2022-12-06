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МИД: Если в Венгрии хотят двигаться к миру, можно начать с призыва к РФ прекратить войну

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 11:12
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В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Венгрии выступить с призывом к России прекратить войну.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, пишет "Европейская правда".

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была бы уже найтись", - написал Николенко на своей Facebook-странице.

Это заявление стало ответом на комментарий государственного секретаря по вопросам двустороннего сотрудничества МИД Венгрии Тамаша Менцера, который заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории, поскольку "хочет двигаться не к войне, а к миру".

Заявление представителя венгерского МИД прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые государства - например, Чехия - уже начали или планируют начать подготовку на своей территории военных из Украины.

Это происходит в рамках миссии Европейского Союза EUMAM, мандат которой сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

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Темы: ВенгриявойнаУкраина
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