В Грузии активисты за неделю собрали средства на 200 генераторов для Украины

В Грузии низовая инициатива за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Организаторы инициативы, которую назвали "Поделись светом", предложили присылать средства на приобретение генераторов, или приносить сами генераторы.

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За восемь дней пожертвования сделали 1176 человек, и еще девять предоставили генераторы. В целом это позволит отправить в Украину уже 200 генераторов.

Сбор средств продлится до 12 декабря, отправить генераторы планируют 24 декабря - в Киев, где партнерские украинские организации распределят их между приоритетными объектами.

Организаторы планируют создать наклейки на каждый генератор с именами людей, чьи взносы позволили приобрести его.

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Накануне, 6 декабря, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат.

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.