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У Грузії активісти за тиждень зібрали кошти вже на 200 генераторів для України

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 21:07

У Грузії низова ініціатива за вісім днів зібрала кошти на 200 генераторів для України.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Організатори ініціативи, яку назвали "Поділися світлом", запропонували надсилати кошти на придбання генераторів, або приносити самі генератори.

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За вісім днів пожертви зробили 1176 осіб, та ще дев’ятеро надали генератори. Загалом це дозволить відправити в Україну вже 200 генераторів.

Збір коштів триватиме до 12 грудня, відправити їх планують 24 грудня - до Києва, де партнерські українські організації розподілять їх між пріоритетними об’єктами. 

Організатори планують створити наліпки на кожен генератор з іменами людей, чиї внески дозволили придбати його. 

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Напередодні, 6 грудня, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують. 

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України. Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували також низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

Теми: Грузіяенергетикавійнаактивісти
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