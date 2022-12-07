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У Грузії активісти за тиждень зібрали кошти вже на 200 генераторів для України

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 22:07

У Грузії низова ініціатива за вісім днів зібрала кошти на 200 генераторів для України.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Організатори ініціативи, яку назвали "Поділися світлом", запропонували надсилати кошти на придбання генераторів, або приносити самі генератори.

За вісім днів пожертви зробили 1176 осіб, та ще дев’ятеро надали генератори. Загалом це дозволить відправити в Україну вже 200 генераторів.

Збір коштів триватиме до 12 грудня, відправити їх планують 24 грудня - до Києва, де партнерські українські організації розподілять їх між пріоритетними об’єктами. 

Організатори планують створити наліпки на кожен генератор з іменами людей, чиї внески дозволили придбати його. 

Напередодні, 6 грудня, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України. Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували також низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

Теми: Грузіяенергетикавійнаактивісти
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