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НАБУ сдался подозреваемый в хищении на Южноукраинской АЭС, искали 4 года

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 14:38
Фото: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали лицо, подозреваемое в завладении средствами Южноукраинской АЭС. Фигурант скрывался от следствия с 2018 года, но в конце концов сам пришел в НАБУ.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "По данным следствия, указанное лицо вместе с другими участниками схемы причастно к завладению денежными средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 млн грн".

Детали: Преступная схема предусматривала участие в процедуре государственных закупок по завышенным в 18 - 34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий.

В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

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Темы: АЭСкоррупция
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