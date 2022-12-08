Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 22:42
Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких физически нет
Ираклий Кобахидзе, фото из его Facebook

Лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Люди думают, что Украина просит простые "движки". Но речь идет о генераторах большой мощности, которых в Грузии физически нет", - сказал Кобахидзе.

Реклама:

Он привел в пример футбольный клуб "Реал Мадрид" и сказал, что он, имея оборот в несколько миллиардов долларов, смог передать Украине всего 20 таких генераторов.

Лидер "Грузинской мечты" добавил, что теоретически "Грузия может купить генераторы в другой стране и отправить их в Украину", но не уточнил, будет ли это сделано. В то же время он напомнил, что грузинское правительство предоставило Украине гуманитарную помощь и "полно решимости" продолжать это.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат. 

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем грузинская инициатива "Поделись светом" за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.

Темы: Грузияэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Грузия
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: