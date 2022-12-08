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Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 23:42
Ираклий Кобахидзе, фото из его Facebook

Лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Люди думают, что Украина просит простые "движки". Но речь идет о генераторах большой мощности, которых в Грузии физически нет", - сказал Кобахидзе.

Он привел в пример футбольный клуб "Реал Мадрид" и сказал, что он, имея оборот в несколько миллиардов долларов, смог передать Украине всего 20 таких генераторов.

Лидер "Грузинской мечты" добавил, что теоретически "Грузия может купить генераторы в другой стране и отправить их в Украину", но не уточнил, будет ли это сделано. В то же время он напомнил, что грузинское правительство предоставило Украине гуманитарную помощь и "полно решимости" продолжать это.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат. 

Тем временем грузинская инициатива "Поделись светом" за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.

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Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.

Темы: Грузияэлектроэнергия
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