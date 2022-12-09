Франция передала Украине 100 генераторов

Франция передала 100 генераторов для усиления "работы украинского энергосектора".

Источник: Министерство энергетики Украины

100 генераторов из Франции усилят стабильность работы украинского энергосектора

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Дословно: "Состоялась передача Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона".

Детали: Переданный груз включает генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА.

Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью Механизма гражданской защиты Европейского Союза.