Франція передала Україні 100 генераторів
П'ятниця, 9 грудня 2022, 01:57
Франція передала 100 генераторів для посилення "роботи українського енергосектору".
Джерело: Міністерство енергетики України
100 генераторів із Франції посилять стабільність роботи українського енергосектору
Дослівно: "Відбулася передача Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону".
Деталі: Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА.
Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.