Франція передала Україні 100 генераторів

Франція передала 100 генераторів для посилення "роботи українського енергосектору".

Джерело: Міністерство енергетики України

100 генераторів із Франції посилять стабільність роботи українського енергосектору

Реклама:

Дослівно: "Відбулася передача Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону".

Деталі: Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА.

Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.