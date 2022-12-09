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Франція передала Україні 100 генераторів

П'ятниця, 9 грудня 2022, 01:57
фото: facebook Міненерго

Франція передала 100 генераторів для посилення "роботи українського енергосектору".

Джерело: Міністерство енергетики України 

100 генераторів із Франції посилять стабільність роботи українського енергосектору

Дослівно: "Відбулася передача Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону".

Деталі: Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА.

Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Теми: ФранціяенергетикавійнаУкраїна
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