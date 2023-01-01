Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: 114 ударов за день, поврежден архитектурный памятник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 21:40
Сумщина: 114 ударов за день, поврежден архитектурный памятник
церковь Святой Варвары на Сумщине, иллюстративное фото из Facebook Юрия Зарко

В воскресенье россияне нанесли 114 ударов по 5 общинах Сумщины, повредили архитектурный памятник, дом культуры и старостат.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По Эсманьской общине враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов.

Реклама:

Глуховская община: противник вел огонь из РСЗО, 20 прилетов.

Шалигинскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Краснопольская община: 6 вражеских мин разорвались на границе.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская община: враг дважды ударил из минометов 120 мм калибра. Всего было 27 прилетов.

Дословно: "В результате обстрела поврежден архитектурный памятник – деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата".

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: