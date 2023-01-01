Сумщина: 114 ударов за день, поврежден архитектурный памятник

церковь Святой Варвары на Сумщине, иллюстративное фото из Facebook Юрия Зарко

В воскресенье россияне нанесли 114 ударов по 5 общинах Сумщины, повредили архитектурный памятник, дом культуры и старостат.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По Эсманьской общине враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов.

Реклама:

Глуховская община: противник вел огонь из РСЗО, 20 прилетов.

Шалигинскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Краснопольская община: 6 вражеских мин разорвались на границе.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская община: враг дважды ударил из минометов 120 мм калибра. Всего было 27 прилетов.

Дословно: "В результате обстрела поврежден архитектурный памятник – деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата".