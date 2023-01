Шмыгаль и посол США обсудили, как укрепить энергосистему Украины в условиях ракетных ударов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк на встрече обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам.

Об этом Шмыгаль сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

По его словам, речь шла о механизмах, которые помогли бы балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.

"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопрос закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - отметил премьер.

We spoke with @USAmbKyiv Bridget Brink about strengthening 🇺🇦's energy sustainability. Together with our partners, we are developing mechanisms to help balance 🇺🇦's energy system under russian shelling. Counting on the help of 🇺🇸. Greatful for your strong & unwavering support. pic.twitter.com/U0raBkywfo