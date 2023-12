Шмигаль і посол США обговорили, як зміцнити енергосистему України в умовах ракетних ударів РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол США Бріджит Брінк на зустрічі обговорили способи зробити українську енергосистему стійкішою до російських ракетних ударів.

Про це Шмигаль повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

За його словами, йшлося про механізми, які допомогли б балансувати енергосистему в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури.

Реклама:

"Розглянули пропозиції українських енергетиків, а також питання закупівлі необхідного обладнання. Розраховуємо на допомогу США у цьому напрямку. Вдячні за вагому й непохитну підтримку", - зазначив прем’єр.

We spoke with @USAmbKyiv Bridget Brink about strengthening 🇺🇦's energy sustainability. Together with our partners, we are developing mechanisms to help balance 🇺🇦's energy system under russian shelling. Counting on the help of 🇺🇸. Greatful for your strong & unwavering support. pic.twitter.com/U0raBkywfo