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Шмигаль і посол США обговорили, як зміцнити енергосистему України в умовах ракетних ударів РФ

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 20:16

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол США Бріджит Брінк на зустрічі обговорили способи зробити українську енергосистему стійкішою до російських ракетних ударів.

Про це Шмигаль повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда". 

За його словами, йшлося про механізми, які допомогли б балансувати енергосистему в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури.

"Розглянули пропозиції українських енергетиків, а також питання закупівлі необхідного обладнання. Розраховуємо на допомогу США у цьому напрямку. Вдячні за вагому й непохитну підтримку", - зазначив прем’єр. 

В кінці листопада повідомлялося, що США виділяють 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення української енергосистеми після російських ракетних ударів. В середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів

Наприкінці грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовилася з партнерами про сотні генераторів і трансформаторів.

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Теми: Шмигаль СШАенергетика
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