Защитники Соледара покинули город - ВСУ

Защитники полностью оставили город Соледар Донецкой области, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Источник: "ВВС News Украина"

Прямая речь Череватого: "Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны".

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Детали: По его словам, защитники Соледара сотворили настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 - 5 раз, мощно держали свои позиции. "Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах", - подчеркнул он.

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