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Защитники Соледара покинули город - ВСУ

Станислав ПогориловСреда, 25 января 2023, 12:28
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Фото: Getty Images

Защитники полностью оставили город Соледар Донецкой области, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Источник: "ВВС News Украина"

Прямая речь Череватого: "Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны".

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Детали: По его словам, защитники Соледара сотворили настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 - 5 раз, мощно держали свои позиции. "Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах", - подчеркнул он.

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Что предшествовало

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  • 13 января Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.
  • 16 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.
  • 19 января американская разведка дала оценку боям в районе украинских городов Соледар и Бахмут, согласно которой россияне не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.

Темы: Соледар
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