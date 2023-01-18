Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ рассматривает несколько версий катастрофы вертолета в Броварах

Алена МазуренкоСреда, 18 января 2023, 12:11
СБУ рассматривает несколько версий катастрофы вертолета в Броварах
фото: из FB Рады

Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. 

Источник: СБУ

Дословно: "Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

Реклама:

Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

▪️ нарушение правил полета;
▪️ техническая неисправность вертолета;
▪️ умышленные действия по уничтожению транспортного средства".

Детали: Сейчас сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей.

На месте трагедии продолжают работать следователи НПУ, СБУ и ГБР. Полиция делает подомовой обход, опрашивая свидетелей. Правоохранители просят тех, кто видел пролет вертолета ГСЧС, обратиться к ним и дать показания.

Представители Нацполиции и воздушных сил отмечают, что пока говорить о предварительных причинах авиакатастрофы в Броварах рано. Для расследования создадут государственную комиссию, в которую войдут различные авиационные специалисты.

В ГСЧС сообщили, что вертолет ГСЧС Super Puma ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава к местам возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225.

Предыстория:

Темы: СБУБроварыавиакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: