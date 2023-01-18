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Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 15:32
ИГОРЬ КЛИМЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Кабинет министров возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами".

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Темы: МВД
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