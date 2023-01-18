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Авиакатастрофа в Броварах: спасательные работы завершены

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 16:20
место трагедии в Броварах. фото УП

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета ГСЧС в Броварах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей".

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Темы: МВДкатастрофыавиаБровары
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