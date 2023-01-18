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Трагедия в Броварах: ГСЧС сообщила о 14 погибших, среди которых – один ребенок

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 14:35
Трагедия в Броварах: ГСЧС сообщила о 14 погибших, среди которых – один ребенок
ФОТО из facebook РАДЫ

В ГСЧС уточнили, что в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января погибли 14 человек, среди которых - один ребенок. 

Источник: пресс-служба ГСЧС о ситуации по состоянию на 15:00, пресс-служба МВД

Дословно: "По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек (МВД сообщает о 10 человек - ред.), которые находились на борту. 

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Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)". 

Детали: Спасатели отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14 часов обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка.

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Дополнено: В МВД уточнили, что на борту находилось 10 человек. 

Предыстория:

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар.
  • В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. 
  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где идут боевые действия.
  • Министерство внутренних дел опубликовало список погибших сотрудников.

Темы: Броварыжертвыавиакатастрофы
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