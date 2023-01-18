Трагедия в Броварах: ГСЧС сообщила о 14 погибших, среди которых – один ребенок

В ГСЧС уточнили, что в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.

Источник: пресс-служба ГСЧС о ситуации по состоянию на 15:00, пресс-служба МВД

Дословно: "По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек (МВД сообщает о 10 человек - ред.), которые находились на борту.

Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)".

Детали: Спасатели отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14 часов обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка.

Дополнено: В МВД уточнили, что на борту находилось 10 человек.

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