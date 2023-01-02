В Стокгольме прогремели два взрыва

В двух районах Стокгольма в ночь на понедельник произошли два взрыва, полиция проводит операцию

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Вскоре после 03:00 в понедельник утром полиция и экстренные службы были вызваны в район Гримста на западе Стокгольма, где произошел взрыв. Утром пресс-секретарь полиции Ола Остерлинг сообщила, что многоквартирный дом получил значительные повреждения. В связи с инцидентом полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Сейчас в западной части Стокгольма проводится масштабная полицейская операция. Взрывотехники и криминалисты обследуют место происшествия, а полиция начала предварительное расследование по факту общественно опасного разрушения.

В субботу вечером в этом районе был застрелен мужчина в возрасте 20 лет.

"По одной из версий, это продолжение предновогодней стрельбы. Но это не единственная наша версия", - говорит Ола Остерлинг.

Полиция по состоянию на 06:00 заявила, что не получала никаких сообщений о том, что кто-то получил физические травмы в связи со взрывом.

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Незадолго до 04:30 в Стокгольме произошел еще один взрыв - на этот раз на лестничной клетке в южном районе Багармоссен. Утром по подозрению в участии в общеопасном разрушении и угрозах был арестован мужчина.

"Это был незначительный взрыв, никто физически не пострадал, но мы проводим операцию в Багармоссене и южном Стокгольме", - сказала Ола Остерлинг.

Таким образом, после ночных взрывов были арестованы пять человек. Полиция пока не видит прямой связи между взрывом в Багармоссене и Гримсте, но изучает такую возможность.

"Мы не исключаем, что существует связь между взрывами, стрельбой и убийством, которые произошли во время рождественских выходных и в последующие дни", - заявили в полиции.