Умер украинский ядерщик, экс-директор объекта "Укрытие"

Бывший директор объекта "Укрытие" Валентин Купный умер после продолжительной болезни на 88-м году жизни.

Источник: Госатомрегулирование

Детали: Специалист в сфере ядерной энергии и безопасности умер 1 января 2023 года.

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Купный в свое время возглавлял Запорожскую АЭС. В Чернобыльской зоне отчуждения начал работу с 1988 года, с 1989-го по 2000 год на Чернобыльской АЭС занимался самым сложным ее объектом - объектом "Укрытие", реализацией плана осуществления мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.