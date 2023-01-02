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Умер украинский ядерщик, экс-директор объекта "Укрытие"

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 13:48
Умер украинский ядерщик, экс-директор объекта Укрытие
Валентин Купный. фото из открытых источников

Бывший директор объекта "Укрытие" Валентин Купный умер после продолжительной болезни на 88-м году жизни.

Источник: Госатомрегулирование

Детали: Специалист в сфере ядерной энергии и безопасности умер 1 января 2023 года. 

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Купный в свое время возглавлял Запорожскую АЭС. В Чернобыльской зоне отчуждения начал работу с 1988 года, с 1989-го по 2000 год на Чернобыльской АЭС занимался самым сложным ее объектом - объектом "Укрытие", реализацией плана осуществления мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Темы: ЧАЭС
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