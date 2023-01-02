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Помер український ядерник, ексдиректор "Укриття"

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 13:48
Помер український ядерник, ексдиректор Укриття
Валентин Купний. фото з відкритих джерел

Колишній директор об’єкта "Укриття" Валентин Купний помер після тривалої хвороби на 88-му році життя.

Джерело: Держатомрегулювання

Деталі: Фахівець у сфері ядерної енергії та безпеки помер 1 січня 2023 року. 

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Купний свого часу очолював Запорізьку АЕС. У Чорнобильській зоні відчуження розпочав роботу з 1988 року, з 1989-го до 2000 рік на Чорнобильській АЕС займався найскладнішим її об’єктом – об’єктом "Укриття", реалізацією плану здійснення заходів з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Теми: ЧАЕС
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