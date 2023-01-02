Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться умирать, мол, "жизнь сильно переоценена", а смерть все равно неизбежна.

Источник: Соловьев в эфире своей на канале "Россия 1"

Прямая речь пропагандиста: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения...".

Детали: Участники телешоу поддержали Соловьева, мол, ранее россияне жили одним днем, а теперь у них есть "нематериальная мечта, высокая цель".

По словам пропагандиста, "жить стоит только для того, ради чего ты можешь умереть, так и должно быть".

Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 2, 2023

Он также добавил, что у российских солдат на фронте в Украине якобы есть "очень четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют".

ВИДЕО ДНЯ

Российские пропагандисты также повторили нарративы российского руководства, что они якобы воюют "с сатаной".

Предыстория: