Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 16:54
Пропагандист Соловьев. Скриншот из видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться умирать, мол, "жизнь сильно переоценена", а смерть все равно неизбежна. 

Источник: Соловьев в эфире своей на канале "Россия 1"

Прямая речь пропагандиста: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения...".

Детали: Участники телешоу поддержали Соловьева, мол, ранее россияне жили одним днем, а теперь у них есть "нематериальная мечта, высокая цель".

По словам пропагандиста, "жить стоит только для того, ради чего ты можешь умереть, так и должно быть".

Он также добавил, что у российских солдат на фронте в Украине якобы есть "очень четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют".

ВИДЕО ДНЯ

Российские пропагандисты также повторили нарративы российского руководства, что они якобы воюют "с сатаной".

 Предыстория: 

  • По мнению руководителя украинского ГУР, российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
  • Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • Украинская власть постоянно призывает россиян сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Темы: Росcияпропагандамобилизациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Растрата почти 500 млн АРМА: организатор преступной группы объявлен в розыск

Россия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР

Благодаря теплой погоде вся Украина до обеда со светом – Укрэнерго

Трагически погиб известный гонщик Кен Блок

ЕС недоволен решением Украины наказывать фармкомпании, работающие в РФ – Politico

За обстрелы гражданских объектов СБУ объявила подозрения двум командующим РФ

Все новости...
Росcия
Силы обороны отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов и сбили 27 "Шахедов" – сводка
Краматорск под ударом оккупантов – мэр
Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях – ЦНС
Последние новости
14:48
видео"Обретем государство, закаленное в огне": парамедикиня Пташка зачитала свой стих, написанный в плену
14:29
Зеленский и премьер Нидерландов поговорили о следующем "Рамштайне"
14:28
В Латвии вдвое увеличилось количество россиян, желающих получить гражданство
14:24
фотоВ Херсоне задержана экс-начальница "филиала железной дороги РФ"
14:14
США оказывают давление на Швейцарию из-за замороженных активов РФ, которые можно отдать Украине – СМИ
13:46
На Херсонщине авто наехало на российскую взрывчатку: 2 погибших
13:26
Страны НАТО проведут новые переговоры по минимальным расходам на оборону
13:13
Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово, есть погибший и раненые
13:08
На Херсонщине разыскивают профессора, который согласился возглавить морскую академию в оккупации
13:07
Доля проблемных кредитов в украинских банках снова выросла
Все новости...