Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться умирать, мол, "жизнь сильно переоценена", а смерть все равно неизбежна.
Источник: Соловьев в эфире своей на канале "Россия 1"
Прямая речь пропагандиста: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения...".
Детали: Участники телешоу поддержали Соловьева, мол, ранее россияне жили одним днем, а теперь у них есть "нематериальная мечта, высокая цель".
По словам пропагандиста, "жить стоит только для того, ради чего ты можешь умереть, так и должно быть".
Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 2, 2023
Он также добавил, что у российских солдат на фронте в Украине якобы есть "очень четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют".
Российские пропагандисты также повторили нарративы российского руководства, что они якобы воюют "с сатаной".
Предыстория:
- По мнению руководителя украинского ГУР, российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
- Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
- В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
- Украинская власть постоянно призывает россиян сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.