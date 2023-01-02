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Россияне держат в плену 474 жителя Херсонщины – прокуратура

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 20:14
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

По состоянию на 2 января в плену оккупантов остаются 474 жителя Херсонщины, которых ранее похитили российские военные.

Источник: Общественное со ссылкой на пресс-секретаря Херсонской областной прокуратуры Анастасию Весиловскую

Прямая речь Весиловской: "Сейчас следствию известно об освобождении 638 граждан, оккупанты продолжают незаконно удерживать 474 человека".

Детали: По ее словам, сейчас правоохранители принимают меры для установления места пребывания этих людей. Также продолжаются досудебные расследования по фактам похищения херсонцев.

Весиловская отметила, что всего с начала полномасштабного вторжения России оккупанты похитили на Херсонщине 1100 человек. Среди них – руководители городов, сельские головы, председатели сельсоветов и их заместители, старосты сел, 21 депутат областного и местного совета, 76 правоохранителей, 4 священнослужителя и другие.

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Темы: Херсонская областьпленныепрокуратура
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