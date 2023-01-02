Росіяни тримають у полоні 474 жителя Херсонщини – прокуратура

Станом на 2 січня у полоні окупантів залишаються 474 жителі Херсонщини, яких раніше викрали російські військові.

Джерело: Суспільне з посиланням на прессекретарку Херсонської обласної прокуратури Анастасію Весіловську

Пряма мова Весіловської: "Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини".

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Деталі: За її словами, наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей. Також тривають досудові розслідування за фактами викрадення херсонців.

Весіловська зазначила, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей. Серед них – очільники міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, 4 священнослужителі та інші.