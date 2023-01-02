Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 19:44
Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские пограничники 2 января приняли участие в двух жестких боях в Бахмуте и вблизи поселка Подгородное, в результате которых отбили атаку оккупантов и уничтожили более десятка захватчиков.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГПСУ

Детали: По словам источников издания, в Бахмуте пограничники совместно с подразделением Сил специальных операций под вечер уничтожили 2 наблюдательных пункта россиян.

Реклама:

А днем остановили попытку штурма оккупантами поселка Подгородное.

По предварительным данным, защитники уничтожили 5 оккупантов в Бахмуте и 7 – вблизи Подгородного, еще более 10 захватчиков получили ранения.

Источники УП отметили, что потерь среди украинских сил нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутПограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бахмут
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: