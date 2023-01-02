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Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 20:44
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские пограничники 2 января приняли участие в двух жестких боях в Бахмуте и вблизи поселка Подгородное, в результате которых отбили атаку оккупантов и уничтожили более десятка захватчиков.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГПСУ

Детали: По словам источников издания, в Бахмуте пограничники совместно с подразделением Сил специальных операций под вечер уничтожили 2 наблюдательных пункта россиян.

А днем остановили попытку штурма оккупантами поселка Подгородное.

По предварительным данным, защитники уничтожили 5 оккупантов в Бахмуте и 7 – вблизи Подгородного, еще более 10 захватчиков получили ранения.

Источники УП отметили, что потерь среди украинских сил нет.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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