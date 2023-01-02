Прикордонники у двох боях під Бахмутом знищили понад десяток окупантів

Українські прикордонники 2 січня взяли участь у двох жорстких боях у Бахмуті та поблизу селища Підгородне, в результаті яких відбили атаку окупантів і знищили понад десяток загарбників.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у ДПСУ

Деталі: За словами джерел видання, у Бахмуті прикордонники спільно з підрозділом Сил спеціальних операцій під вечір знищили 2 спостережні пункти росіян.

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А вдень зупинили спробу штурму окупантами селище Підгородне.

За попередніми даними, захисники знищили 5 окупантів у Бахмуті та 7 – поблизу Підгородного, ще понад 10 загарбників отримали поранення.

Джерела УП зазначили, що втрат серед українських сил немає.