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Прикордонники у двох боях під Бахмутом знищили понад десяток окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 19:44
Прикордонники у двох боях під Бахмутом знищили понад десяток окупантів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські прикордонники 2 січня взяли участь у двох жорстких боях у Бахмуті та поблизу селища Підгородне, в результаті яких відбили атаку окупантів і знищили понад десяток загарбників.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у ДПСУ

Деталі: За словами джерел видання, у Бахмуті прикордонники спільно з підрозділом Сил спеціальних операцій під вечір знищили 2 спостережні пункти росіян.

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А вдень зупинили спробу штурму окупантами селище Підгородне.

За попередніми даними, захисники знищили 5 окупантів у Бахмуті та 7 – поблизу Підгородного, ще понад 10 загарбників отримали поранення.

Джерела УП зазначили, що втрат серед українських сил немає.

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Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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