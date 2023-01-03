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В правительстве рассказали, когда проведут индексацию пенсий

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 04:05
ОКСАНА ЖОЛНОВИЧ, ФОТО ИЗ FACEBOOK МИНИСТРА

Индексация пенсионных выплат в Украине запланирована на март.

Источник: министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Тогда (в январе – ред.) будет рассчитываться уровень инфляции. Поэтому ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте".

Детали: Жолнович заявила, что правительство найдет средства для мартовской индексации пенсий.

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Темы: Кабинет министровпенсии
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