Данилов: Сложный период может длиться и 3 месяца, но переломный момент произошел

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов констатировал, что предсказать время завершения войны сложно, а победа не наступит быстро.

Источник: Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "К сожалению, сегодня сказать точную дату, что это (победа – ред.) будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии фронта – более двух тысяч километров.

Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от тех мразей, которые сюда приперлись. Это тяжелая работа.

И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две – я не так оптимистичен. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы".

Детали: Данилов однако отметил, что "перелом" в войне уже пройден.

"Да, будет сложно, нам нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем... Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам надо пройти этот сложный путь", – заявил секретарь СНБО.

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По его словам, этот период связан с датами, которые определяет для себя российская власть, в частности годовщиной начала полномасштабного вторжения.

Этому предшествовало: В начале января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть признаки того, что Россия готовит обострение в феврале.

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, что новое наступление России может начаться в феврале-марте – до того, как Киев получит танки из США и Европы.