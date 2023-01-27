Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Сложный период может длиться и 3 месяца, но переломный момент произошел

"Украинская правда"Пятница, 27 января 2023, 23:18
Алексей Данилов, фото Future Publishing via Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов констатировал, что предсказать время завершения войны сложно, а победа не наступит быстро.

Источник: Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "К сожалению, сегодня сказать точную дату, что это (победа – ред.) будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии фронта – более двух тысяч километров. 

Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от тех мразей, которые сюда приперлись. Это тяжелая работа. 

И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две – я не так оптимистичен. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы".

Детали: Данилов однако отметил, что "перелом" в войне уже пройден. 

"Да, будет сложно, нам нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем... Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам надо пройти этот сложный путь", – заявил секретарь СНБО.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, этот период связан с датами, которые определяет для себя российская власть, в частности годовщиной начала полномасштабного вторжения.

Этому предшествовало: В начале января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть признаки того, что Россия готовит обострение в феврале.

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, что новое наступление России может начаться в феврале-марте – до того, как Киев получит танки из США и Европы.

Темы: Даниловвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат

Зеленский после заседания Ставки: 2023 обязательно будет годом нашей победы

фотоТанкисты из Украины прибыли на учения в Британию

Топ-чиновник НАТО призвал стран-членов перейти к "военной экономике"

Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов нардепов - источники

Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе

Все новости...
Данилов
Россия готовится к новой волне наступления под 24 февраля – секретарь СНБО
"Скоро в небе Украины": Данилов намекает на передачу F-16
Путину нужен "украинский Сталинград" - Данилов
Последние новости
18:49
Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей
18:33
Россияне в воскресенье совершили 24 обстрела из РСЗО – сводка Генштаба
18:22
Еще один нардеп от запрещенной ОПЗЖ слагает мандат
18:13
Продажи смартфонов в Китае за 2022 год достигли десятилетнего минимума
18:04
Зеленский после заседания Ставки: 2023 обязательно будет годом нашей победы
17:55
Страны Северной Европы просят своих граждан в Турции быть бдительными
17:45
фотоНа Киевщине три человека погибли из-за генератора
17:35
Половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее сменить
17:32
фото, обновленоРоссияне массированно обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые
17:16
Зеленский поговорил с избранным президентом Чехии и пригласил его в Украину
Все новости...