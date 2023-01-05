Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
Четверг, 5 января 2023, 07:32
В Горловке Донецкой области захватчики сократили срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации.
Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.
Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации".
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