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Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 07:32
фото: ТАСС

В Горловке Донецкой области захватчики сократили срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации.

Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.

Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации".

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Темы: ГорловкаоккупацияРосcия
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