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Глава МИД Британии: "Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 07:30
фото из twitter ЕП

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

Об этом пишет "Европейская правда".

"36-часовая пауза в российских атаках никак не улучшит перспективы мира. Россия должна навсегда вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей", - написал Клеверли в своем Twitter.

Ранее президент США Джо Байден выразил скептицизм относительно прекращения огня, которое президент России Владимир Путин приказал ввести на время Рождества.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

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Темы: ВеликобританияПутинперемирие
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