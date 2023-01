Глава МИД Британии: "Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

Об этом пишет "Европейская правда".

"36-часовая пауза в российских атаках никак не улучшит перспективы мира. Россия должна навсегда вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей", - написал Клеверли в своем Twitter.

A 36 hour pause of Russian attacks will do nothing to advance the prospects for peace.



Russia must permanently withdraw its forces, relinquish its illegal control of Ukrainian territory and end its barbaric attacks against innocent civilians.