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Атаки России на треть уменьшили способность Украины экспортировать зерно – Британия

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 10:35
Атаки России на треть уменьшили способность Украины экспортировать зерно – Британия
Атака на элеваторы в Одесской области, архивное фото из Телеграмм Одесской ОГА

В правительстве Британии подсчитали, что за два месяца Россия своими ударами по портам и элеваторам Украины на треть уменьшила ее способности экспортировать зерновые, заявил премьер Риши Сунак. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В коммюнике британского правительства отмечается, что российские удары с июля повредили или полностью разрушили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов, что уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

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Таких объемов зерна было бы достаточно для обеспечения продовольственных потребностей около 1 млн человек в течение всего года, отмечает Лондон.

В офисе премьера также подтвердили, что Великобритания осуществляет наблюдательно-разведывательные полеты в Черном море с целью "сдержать Россию от противоправных ударов по гражданским судам, транспортирующим зерно".

Представитель Риши Сунака заявил, что тот воспользуется "любой возможностью" на саммите G20 донести до главы МИД России Сергея Лаврова, что развязанная Россией война наносит большие проблемы во всем мире.

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Напомним: Британия готовит саммит стран, которые страдают от высоких цен на продукты из-за развязанной РФ войны.

На встрече с лидером Индии Риши Сунак будет призывать его повлиять на РФ в вопросе войны против Украины.

Темы: зерноУкраинаРосcияВеликобритания
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