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Глава МЗС Британії: "Різдвяне перемир’я" Путіна не покращить перспективи миру

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 06:30
Глава МЗС Британії: Різдвяне перемир’я Путіна не покращить перспективи миру
фото з twitter ЄП

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

Про це пише "Європейська правда".

"36-годинна пауза у російських атаках ніяк не покращить перспективи миру. Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити варварські напади на невинних мирних жителів", - написав Клеверлі у своєму Twitter.

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Раніше президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

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Теми: Велика БританіяПутінперемир’я
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