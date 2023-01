Глава МЗС Британії: "Різдвяне перемир’я" Путіна не покращить перспективи миру

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

Про це пише "Європейська правда".

"36-годинна пауза у російських атаках ніяк не покращить перспективи миру. Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити варварські напади на невинних мирних жителів", - написав Клеверлі у своєму Twitter.

A 36 hour pause of Russian attacks will do nothing to advance the prospects for peace.



Russia must permanently withdraw its forces, relinquish its illegal control of Ukrainian territory and end its barbaric attacks against innocent civilians.