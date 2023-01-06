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УПЦ МП заявила, что Епифаний не имеет разрешения на службу в Лавре, и показала видео

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 09:32
Священнослужители УПЦ МП. Фото lavra.ua

УПЦ Московского патриархата заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".

Источник: Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП

Дословно УПЦ МП: "Согласно сообщению администрации музея, анонсированное "ПЦУ" богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры не имеет разрешения.

Во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало".

Детали: Портал также обнародовал видео со встречи, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ПЦУ я не получал. Никаких распоряжений по поводу этого я не получал по состоянию на сейчас (вечер 5 января – ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.

В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата... собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

ВИДЕО ДНЯ

УПЦ МП также обвинила все СМИ, которые опубликовали заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "вместо этого наполнили информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ"".

Что было раньше: 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Предыстория:

  • В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП два храма на территории Лавры.
  • Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. УПЦ МП арендовала эти храмы до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекомендовал не делать этого.
  • 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
  • 5 января Ткаченко заявил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений

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Темы: церковьУПЦ МПЕпифаний
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