УПЦ МП заявила, что Епифаний не имеет разрешения на службу в Лавре, и показала видео

УПЦ Московского патриархата заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".

Источник: Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП

Дословно УПЦ МП: "Согласно сообщению администрации музея, анонсированное "ПЦУ" богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры не имеет разрешения.

Во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало".

Детали: Портал также обнародовал видео со встречи, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ПЦУ я не получал. Никаких распоряжений по поводу этого я не получал по состоянию на сейчас (вечер 5 января – ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.

В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата... собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

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УПЦ МП также обвинила все СМИ, которые опубликовали заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "вместо этого наполнили информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ"".

Что было раньше: 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

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