Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность
Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
Источник: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.
Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексную опись имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов, и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю".
Детали: Ткаченко сообщил, что по итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения культовых сооружений со стороны УПЦ.
"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества", - подчеркнул министр.
Он добавил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. "Этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", - подчеркнул Ткаченко.
Что предшествовало:
- В конце прошлого года сообщалось, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины, в то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснял, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
- 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Почему это важно:
- В 2022 году СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- Также 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Утром 2 декабря Служба безопасности Украины проводила обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях.
- Соломенский районный суд Киева отправил под личное обязательство до 29 января священника Киево-Печерской Лавры Захария (Анатолий Войтенок), на богослужении которого прославляли "русский мир".