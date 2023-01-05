Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

Станислав ПогориловЧетверг, 5 января 2023, 13:17
Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность
Фото: Getty Images

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

Источник: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

Реклама:

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексную опись имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов, и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю". 

Детали: Ткаченко сообщил, что по итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения культовых сооружений со стороны УПЦ. 

"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества", - подчеркнул министр.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. "Этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", - подчеркнул Ткаченко.

Что предшествовало:

  • В конце прошлого года сообщалось, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины, в то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснял, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
  • 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Почему это важно

Темы: Православная Церковь Украиныцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
"Рождественское перемирие" по-русски: снаряд РФ убил целую семью на Херсонщине
Путин приказал прекратить огонь на время Рождества
"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина
Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ
Последние новости
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Все новости...
Реклама: