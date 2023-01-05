Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

Источник: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

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Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексную опись имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов, и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю".

Детали: Ткаченко сообщил, что по итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения культовых сооружений со стороны УПЦ.

"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества", - подчеркнул министр.

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Он добавил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. "Этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", - подчеркнул Ткаченко.

Что предшествовало:

В конце прошлого года сообщалось, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины, в то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснял, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.

4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

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