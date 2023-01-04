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Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры

Алена МазуренкоСреда, 4 января 2023, 20:05
Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры
фото из сайта ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Источник: пресс-служба ПЦУ

Дословно: "После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

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Детали: Начало богослужения запланировано на 9 часов утра.

Что было раньше: В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП два храма на территории Лавры.

Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. УПЦ МП арендовала эти храмы до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекумендовал не делать этого.

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2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.

В тот же день Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан "весомый шаг для возвращения украинской молитвы" в Киево-Печерскую Лавру.

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийцерковьрелигия
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