Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Источник: пресс-служба ПЦУ
Дословно: "После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Детали: Начало богослужения запланировано на 9 часов утра.
Что было раньше: В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП два храма на территории Лавры.
Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. УПЦ МП арендовала эти храмы до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекумендовал не делать этого.
2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
В тот же день Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан "весомый шаг для возвращения украинской молитвы" в Киево-Печерскую Лавру.
Предыстория:
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность УПЦ МП в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- 1 декабря президент Украины Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Россиии.
- Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.