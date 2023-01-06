Россияне обстреляли Херсон, Чернобаевку, Бахмут, бьют по жилым секторам, есть погибшие - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики держали под огнем Чернобаевку и Камышаны Херсонщины, под обстрелами также оказались жилые кварталы Бахмута на Донетчине, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: оккупанты продолжают обстреливать Херсон, за прошедшие сутки атаковали центральную часть Херсона - попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 18-летний юноша; обстреляли пожарную часть - здание получило повреждения. Люди не пострадали.

В Бериславе во время вражеского обстрела погибла целая семья. Снаряд попал в дом, где жили супруги с 12-летним сыном.

Вчера утром враг покрыл массированным артиллерийским огнем Чернобаевку и Камышаны. Повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод. Из-за атаки россиян пострадали 4 человека. Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой женщине медики оказали помощь на месте, 3 человек госпитализировали в больницы Херсона.

За минувшие сутки в Херсонской области 6 погибших и 4 раненых.

Донетчина: ночью - обстрелы наших украинских позиций по линии соприкосновения. На утро - активизация боевых действий вблизи Авдеевки.

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За прошедшие сутки враг применял РСЗО "Град", артиллерию, танки. Обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", садовое общество, автобаза); с.Веселое (жилой сектор); с.Каменка (жилой сектор); с.Красногоровка (жилой сектор); Бахмут (жилой сектор);

Курахово (жилой сектор); Часов Яр (жилой сектор); Соледар (жилой сектор).

За сутки в области один человек погиб, 3 раненых.

Черниговщина: ночью - обстрел Семеновской громады Новгород-Северского района из минометов, 6 взрывов. Предварительно - без жертв. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Малиновка, Щербаки, Чаривне, Приморское, Малые Щербаки, Плавни, Новоандреевка, Белогорье, Ольговское, Новоданиловка, Полтавка, Степное, Каменское.

Поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Данные о последствиях уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были Купянск, Волчанск, Двуречная, Огирцево, Кисловка и несколько других приграничных населенных пунктов.

В Купянске повреждено здание гражданской промышленности, которое сейчас не используется. В Двуречной Купянского района частично разрушен лицей, произошел масштабный пожар, который тушили в течение 3 часов.

В Двуречной ранения получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Днепропетровщина: россияне дважды за ночь попали по району из тяжелой артиллерии. Ударили по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Без жертв.

Повреждены несколько частных домов, газопровод и электросеть, уничтожена хозяйственная постройка.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Площанки.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах Куземовки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении огневому воздействию от россиян подверглись Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных территориях области. Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: вчера утром и поздно вечером враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.