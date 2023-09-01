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Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении

Ольга ГлущенкоПятница, 1 сентября 2023, 01:48
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 45 оккупантов и 15 единиц военной техники врага, ранили 135 захватчиков.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

Прямая речь: "В общем, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудар.

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Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач".

Детали: По словам бригадного генерала, за последние сутки потери врага пополнились на 181 человека. В частности, защитники уничтожили 45 оккупантов, 135 ранили, одного взяли в плен.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 15 единиц военной техники противника. Речь идет о 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.

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Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Темы: Вооруженные силывойна
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