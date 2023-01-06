Россия перебросила в Беларусь еще 50 единиц военной техники

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в страну прибыл еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой России.

Источник: Минобороны Беларуси, Беларускі Гаюн в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой, входящими в состав РГВ (региональной группировки войск – ред.), прибыл в Республику Беларусь. В эти минуты производится разгрузка эшелона".

Фото мИноборонЫ РБ

Детали: Минобороны РБ также процитировало начальника связи дивизии ВС РФ (фамилия не указана – ред.) о том, что прибывшие военные "в случае возникновения угрозы, готовы выполнять задачи по предназначению".

Фото мИноборонЫ РБ

Беларускі Гаюн отмечает, что на многих российских грузовиках, которые прибыли в РБ, присутствует опознавательный символ "Z".

Фото беларускі гаюн

По его данным, в эшелоне прибыло около 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. Беларускі Гаюн отметил, что на одной из машин номера с 44-м регионом РФ (Западный военный округ – ред.)

Фото беларускі гаюн

Сообщается, что 5 января эшелон с этой техникой через Минск и Фаниполь прибыл в Барановичи.

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На фото, обнародованных Минобороны РБ, видно военную технику на станции Палонка, что в 25 км от Барановичей.

Фото мИноборонЫ РБ

Что было раньше: 6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.

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