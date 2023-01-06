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Россия перебросила в Беларусь еще 50 единиц военной техники

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 11:33
Россия перебросила в Беларусь еще 50 единиц военной техники
Фото из Telegram Минобороны РБ

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в страну прибыл еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой России.

Источник: Минобороны Беларуси, Беларускі Гаюн в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой, входящими в состав РГВ (региональной группировки войск – ред.), прибыл в Республику Беларусь. В эти минуты производится разгрузка эшелона". 

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Фото мИноборонЫ РБ

Детали: Минобороны РБ также процитировало начальника связи дивизии ВС РФ (фамилия не указана – ред.) о том, что прибывшие военные "в случае возникновения угрозы, готовы выполнять задачи по предназначению".

 
Фото мИноборонЫ РБ

Беларускі Гаюн отмечает, что на многих российских грузовиках, которые прибыли в РБ, присутствует опознавательный символ "Z". 

 
Фото беларускі гаюн

По его данным, в эшелоне прибыло около 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. Беларускі Гаюн отметил, что на одной из машин номера с 44-м регионом РФ (Западный военный округ – ред.) 

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Фото беларускі гаюн

Сообщается, что 5 января эшелон с этой техникой через Минск и Фаниполь прибыл в Барановичи.

На фото, обнародованных Минобороны РБ, видно военную технику на станции Палонка, что в 25 км от Барановичей.

 
Фото мИноборонЫ РБ

Что было раньше: 6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть из совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси.

Предыстория:

  • 28 декабря 2022 года стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.
  • 2 января учения вооруженных сил России и Беларуси продлили как минимум до 8 января.
  • 5 января Минобороны Беларуси заявило, что в страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России. Сообщалось, что белорусская армия получила от России еще 34 единицы бронетехники, которую отправили в район Бреста.

Темы: РосcияБеларусьармия
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