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В Беларуси начались учения стран ОДКБ, Украина усилила границу – Наев

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 17:15
В Беларуси начались учения стран ОДКБ, Украина усилила границу – Наев
ФОТО "БЕЛТА"

В Беларуси в пятницу, 1 сентября, начались военные учения "Боевое братство-2023" стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Украине заверили, что волноваться не стоит.

Источник: Deutsche Welle, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в Telegram

Детали: По данным DW, в учениях принимают участие более 2,5 тысячи военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с 500 единицами вооружения, военной и специальной техники. Член ОДКБ Армения не участвует в учениях.

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Дословно: "До 6 сентября на полигонах "Брестский", "Гожский", "Доманевский", "Обуз-Лесновский", "Чепелево" и "Лесище" должны проходить слаживание коллективных сил оперативного реагирования и специальные учения с силами и средствами разведки, средствами материально-технического обеспечения войск, совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

В Островецком районе будут идти тренировки спасательных подразделений по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения".

Детали: В ответ на учения в Беларуси, командующий Объединенных Сил Сергей Наев сообщил, что количество военных там недостаточно для создания наземной наступательной группировки, в то же время Силы Обороны усилят оборону государственной границы.

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Прямая речь: "Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию".

Предыстория:

  • Глава польского МВД Мариуш Каминский 1 сентября заявил, что в случае возникновения "серьезных инцидентов" на границе с Беларусью Польша вместе со странами Балтии готова к "серьезным шагам".
  • 15 августа российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на границе с Черниговской областью, оккупантов накрыла украинская артиллерия и враг с потерями отступил.

Темы: границаБеларусь
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